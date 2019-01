Lucas en Julia populairste namen, verschil tussen provincies is groot

Wie Lucas of Julia heet is niet alleen: vorig jaar waren dit de populairste namen voor baby's. Het jaar ervoor waren dat Noah en Emma. Uit de jaarlijkse cijfers van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat van de 86.631 jongens die in 2018 werden geboren er 681 de naam Lucas kregen. Van de 82.503 meisjes heten er 797 Julia.

Bij de meisjes wordt Julia gevolgd door Emma, Sophie en Tess, bij de jongens zijn Levi, Finn en Sem het populairst na Lucas.

Verschillen

Opvallend zijn dit jaar de grote regionale verschillen. De naam Lieke, die in de top 10 niet terugkomt, is de meest gekozen naam voor meisjes in Groningen, Friesland en Drenthe. En Jan en Liam, die het meest werden gekozen voor jongens in Zeeland en Flevoland, staan ook niet in de top 10. Landelijk koploper Lucas komt niet voor in de top 10 van Noord-Brabant, Drenthe, Overijssel en Groningen.

De top 10 van populairste kindernamen bevat al jaren een paar namen die regelmatig terugkomen. Zo stond Julia vorig jaar nog op nummer 4 en Lucas op 3. Emma, de winnares van vorig jaar, staat nu op 2 en Noah is gezakt naar plek 5. Ook Daan (6) en Anna (7), de populairste namen in 2016, komen nog steeds in het rijtje meest gekozen namen voor.