Wekdienst 29/1: spanning om kinderpardon en uitspraak 'eetpiraten'

Wat heb je gemist?

Steeds meer Nederlanders zijn voorstander van rekeningrijden in de strijd tegen de files, blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de Volkskrant. 58 procent van de Nederlanders betaalt liever per gereden kilometer dan maandelijks een vast bedrag voor de motorrijtuigenbelasting. In 2016 was dat 53 procent.

Ander nieuws uit de nacht: