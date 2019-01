School gaat in gesprek met docent die leerling in nek greep

De schoolleiding van het Kennemer College in Heemskerk gaat deze week in gesprek met de geschorste onderwijsassistent Gerrit Keeman. Keeman kreeg vorige week te horen dat hij niet meer welkom is op de school, nadat op internet een video was verschenen waarin te zien is hoe hij een leerling in zijn nek vastgrijpt.

De onderwijsassistent zit sinds het incident thuis. Mede omdat hij in februari met vervroegd pensioen gaat, hoefde hij van de school niet meer terug te komen. De jongen uit het filmpje mocht na een gesprek wel terugkomen op school.

In de video is te zien hoe Keeman achter de jongen aanloopt, terwijl de rest van de klas toekijkt en opmerkingen maakt. De leerling pakt een kruk en gooit die in de richting van de benen van de docent. Keeman pakt de jongen in zijn nek vast, roept tegen hem en stuurt hem de klas uit.