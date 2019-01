Zeldzaam krachtige tornado eist in Cuba minstens drie levens

De tornado was volgens de Cubaanse meteorologische dienst van het niveau F3; het op twee na krachtigste op de schaal van Fujita, met snelheden van 254 tot 332 kilometer per uur. Sinds 1940 was er niet meer zo'n zware tornado in Cuba geweest.

200.000 mensen zitten zonder kraanwater, omdat de elektriciteit is uitgevallen door de tornado. Daardoor doen de waterpompen het niet meer.

Verder zijn zo'n negentig huizen volledig ingestort, werden bomen uit de grond gerukt en waaiden elektriciteitsmasten omver.

Bekijk hieronder beelden van de ravage die de tornado veroorzaakte: