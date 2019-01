Britse topmannen schrijven brandbrief tegen no-deal-brexit

Topbestuurders uit het Britse bedrijfsleven waarschuwen het Lagerhuis aan de vooravond van belangrijke stemmingen over de brexit voor de gevolgen van een no-deal-brexit; de situatie dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart uit de EU stapt zonder dat er afspraken zijn gemaakt over een nieuwe handelsrelatie met de EU.

De ondertekenaars stellen in een brandbrief dat de goederenstroom bij de havens van Calais en Dover tot 87 procent kan teruglopen als het tot een no-deal-brexit komt. Schappen zullen leeg blijven en voedselprijzen zullen stijgen door hogere transportkosten, importheffingen en een daling van de waarde van het Britse pond ten opzichte van de euro.

"Het is niet mogelijk alle risico's te verzachten", schrijven ze. "We zijn bang dat de aanvoerketen op korte termijn aanzienlijk verstoord zal raken."

Het is voor het eerst dat bestuursvoorzitters van supermarktketens als Sainsbury's en Lidl en fastfoodketens als McDonald's en KFC gezamenlijk hun zorgen uitspreken. Volgens hen importeren de Britten een derde van hun voedsel uit de EU.

Reactie May

Het Lagerhuis verwierp twee weken geleden met een overweldigende meerderheid het uittredingsakkoord dat May in november met de EU sloot. Morgen stemmen de parlementariƫrs over alternatieve plannen.

Vertegenwoordigers van de EU hebben keer op keer herhaald dat er niet opnieuw onderhandeld kan worden. May zegt dat ze haar akkoord met de EU kan redden, als de afspraken over het toekomstige grensverkeer tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lid Ierland worden aangepast.