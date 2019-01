Een baan vinden met een pistool op je wang: 'Niemand wil zo iemand hebben'

Dat je per definitie geen baan kunt vinden door een tatoeage op je handen, hoofd of hals is niet zo, vertelt Eva Jaspers, socioloog van de Universiteit Utrecht. "Wat we zien is dat discriminerende, of voor bepaalde groepen aanstootgevende tatoeages afschrikkend kunnen werken voor werkgevers. Een extreemrechtse tatoeage in je gezicht vergroot waarschijnlijk niet de kans op de arbeidsmarkt."

Maar een tatoeage kan ook in je voordeel werken. "Bijvoorbeeld als je barman wil worden in een extreem hippe tent, of stylist of muzikant. Dan kunnen tatoeages ook een signaal geven dat je geschikt bent voor de baan." Mitchell erkent dat: "Een bloemetje in je nek is wel wat anders dan een doodskop."

Het heeft dus heel erg te maken met de associaties die een werkgever bij jouw kenmerken heeft, legt Jaspers uit. "Het maakt dus uit of jouw werkgever tatoeages associeert met een hippe en verzorgde stijl, of dat een werkgever het ziet als iets wat onverzorgd is."

Onbewuste discriminatie

Dat veel werkgevers een tatoeage associƫren met iets negatiefs, heeft volgens Jaspers te maken met 'statistische discriminatie'. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een tatoeage meer drinken. "Veel werkgevers denken daardoor: mijn sollicitant zal dus ook wel graag een borrel lusten."

Dat sollicitanten worden afgewezen door hun uiterlijke kenmerken betekent niet dat werkgevers bewust zeggen dat ze niemand willen met dit kenmerk. "Veel werkgevers zijn zich er niet van bewust en zeggen: ik discrimineer niet. Dat denken ze dan ook echt. Maar het gebeurt wel."