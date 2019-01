Weduwnaarsbankje bij graf in Stadskanaal mag blijven staan

Het bankje bij het graf van de overleden vrouw van Lucas Meijer (87) in Stadskanaal mag daar blijven staan. De gemeente wilde het bankje weghalen, maar heeft nu samen met de weduwnaar een oplossing gevonden.

Het bankje werd zeven jaar geleden bij het graf gezet omdat Meijer slecht ter been is. "De enige mogelijkheid om bij mijn vrouw te zijn, is dit bankje", zei hij daarover. Probleem was dat het bankje op een niet-geruimd graf staat en dat is tegen de regels.

Het besluit om het te verwijderen kwam de gemeente Stadskanaal op veel kritiek te staan. Een petitie voor het behoud van het bankje werd ruim 25.000 keer ondertekend en in de gemeenteraad werd een spoeddebat aangevraagd.

Symbool van rouw en trouw

De gemeente en de familie Meijer gingen met elkaar in gesprek en hebben nu besloten dat het bankje bij het graf blijft staan, zolang de weduwnaar in staat is het graf van zijn vrouw te bezoeken. Wel wordt het iets naar voren verplaatst, zodat het niet meer op niet-geruimde graven staat.

Uiteindelijk zal het bankje verhuizen naar een andere plek op de begraafplaats. "Zo kan iedereen er gebruik van maken voor een moment van rust of reflectie. De bank wordt een symbool van rouw, trouw, naastenliefde en respect voor hen die er waren en onderling respect voor hen die er zijn", aldus de gemeente.