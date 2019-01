Geen vervolg op The Big Lebowski, Jeff Bridges als 'The Dude' is reclamespotje

Regisseurs Ethan en Joel Coen zeiden in 2016 al tegen tijdschrift Variety dat er geen vervolg zal komen op hun film uit 1998. Toch bleven fans na de tweet vrijdag speculeren waar de datum in het filmpje - 3 februari - naar zou verwijzen. Het bleek te gaan om de dag van de Super Bowl, de finale van het American Football waar de reclamespot te zien zal zijn.

In het reclamespotje kruipt ook actrice Sarah Jessica Parker opnieuw in de huid van een bekend personage. In de reclame speelt zij wederom CarrieBradshaw, de hoofdrolspeler uit de serie Sex and the City, een rol die zij jarenlang vertolkte.