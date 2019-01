Na Syrië en Oekraïne, nu ook 'Russische Wagner-huurlingen in Venezuela'

Wagner is sinds 2015 op grote schaal ingezet in Syrië. Of Rusland de huurlingen stuurde of dat ze werden ingehuurd door de Syrische president Assad is onduidelijk. Hun rol kwam begin vorig jaar in ieder geval op opvallende wijze in het nieuws.

Bij een Amerikaanse raketaanval werden naar verluidt zo'n 200 Wagner-leden gedood. Hun families vroegen daarna veelal tevergeefs om erkenning van de Russische overheid. Maar de Russische autoriteiten gaan nooit officieel in op de activiteiten van Wagner, die bijvoorbeeld ook geen bedrijfswebsite heeft.

Journalisten gedood

Het lijkt voor journalisten gevaarlijk om het geheimzinnige bedrijf te onderzoeken. Zo werden in augustus vorig jaar drie Russische journalisten gedood tijdens het maken van een documentaire over Wagner in de Centraal Afrikaanse Republiek.

In april overleed de Russische onderzoeksjournalist Maksim Borodin nadat hij van een flatgebouw was gevallen. Borodin berichtte over Wagner in Syrië. De Russische autoriteiten gaan uit van zelfmoord, vrienden en collega's spreken dat tegen.

Wat moeten ze daar?

Behalve in de Centraal Afrikaanse Republiek, Syrië en Oekraïne zijn huurlingen van Wagner dus ook opgedoken in Jemen en Libië. "Je vraagt je misschien af: wat moeten ze daar?", zegt correspondent Godfroid. "Het gaat allemaal om belangen. Er zitten daar veel waardevolle grondstoffen in de bodem. Rusland wil daar officieel geen militairen naartoe sturen, dus doen ze het op deze manier met huurlingen."

Er zijn geruchten dat Wagner eigenlijk wordt geleid door de Russische militaire inlichtingendienst. Ook zijn er berichten dat de huurlingen meevliegen met Russische vliegtuigen en verblijven in Russische bases. Maar concreet bewijs over een direct lijntje tussen het Kremlin en Wagner is er niet.