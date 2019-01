ASML koopt patenten failliete concurrent, wil ook personeel overnemen

Chipmachinemaker ASML koopt patenten op van de failliete Delftse branchegenoot Mapper. Dat schrijft het Veldhovense bedrijf in een persbericht. Een bedrag wordt niet genoemd.

ASML is ook geïnteresseerd in Mapper-personeel, vooral in werknemers van de research- en assemblage-afdelingen. Deze mensen krijgen een "passende" functie aangeboden. De research & development-mensen kunnen zeker nog twee jaar in Delft blijven, zodat ze voorlopig niet hoeven te verhuizen. Ook ondersteunend Mapper-personeel wordt uitgenodigd om over een baan bij ASML te praten.

Mapper ging eind vorig jaar failliet. Er werkten zo'n 270 mensen bij het Delftse bedrijf.