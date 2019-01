Justitie vindt verboden smartphones in cellen van feestende gevangenen

Justitie heeft in de penitentiaire inrichting (PI) in Heerhugowaard vier smartphones, vijf opladers en een kleine hoeveelheid softdrugs gevonden op de afdeling die in opspraak is gekomen. In de keuken van de afdeling vierden gevangenen een feestje. Beelden van op tafels dansende gevangenen die elkaar filmden kwamen in handen van De Telegraaf, die er vanochtend over publiceerde.

Bewakers waren niet in zicht. Van het feestje zijn ook geen bewakingsbeelden.

Smartphones zijn verboden in PI's, onder meer om te voorkomen dat bewakers worden gefilmd en later met de beelden onder druk worden gezet. Toen De Telegraaf het ministerie van Justitie en Veiligheid dit weekeinde confronteerde met de beelden, besloot het ministerie dan ook direct alle cellen op de betrokken afdeling te doorzoeken.

Honden

Volgens een woordvoerder worden de eigenaren van de nu gevonden smartphones bestraft. De zoekactie gaat verder in de rest van de inrichting. Alle cellen en algemene ruimten in de PI Heerhugowaard worden doorzocht met inzet van speurhonden die drugs en telefoons kunnen opsporen.

Het is niet het eerste incident over beeldmateriaal van gedetineerden die kennelijk kans hadden gezien contrabande te laten invoeren. Onlangs dook op internet een filmpje van gedetineerden uit het JC Zaanstad op.