Hoogbejaarde man krijgt celstraf voor ontucht met meisje van 12

Een 87-jarige man moet de gevangenis in omdat hij meerdere keren ontucht heeft gepleegd met een meisje van 12. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde hem tot achttien maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk.

De hoogbejaarde man vergreep zich aan het slachtoffer in 2017 in zijn tent op een camping in het Noord-Brabantse dorp Bakel. Het meisje verbleef op de camping met haar moeder en de vriend van haar moeder.

De man uit Koog aan de Zaan ontkende, maar volgens de rechter was er genoeg bewijs. Zo zat destijds oranje verf op zijn handen. Sporen van die verf werden ook gevonden aan de binnenkant van de onderbroek van het meisje.

Naast het uitzitten van de celstraf moet de man het meisje een schadevergoeding betalen van ruim 3000 euro, meldt Omroep Brabant.