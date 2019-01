Bruinvissen Oosterschelde voortaan te herkennen dankzij online catalogus

De bruinvissen die in de Oosterschelde leven, zijn voortaan online terug te vinden in een catalogus. Stichting Rugvin heeft de dieren de afgelopen jaren met foto's vastgelegd om een beeld te krijgen van de populatie.

Aan de hand van kleurpigmenten, de vormen van rugvinnen en littekens wordt onderscheid gemaakt tussen de bruinvissen. Doordat ze nu te herkennen zijn, kunnen de dieren beter gevolgd worden. Dat moet onderzoekers meer informatie geven over bijvoorbeeld de sociale banden tussen dieren en hun overlevingskansen.

Achttien

De inventarisatie heeft volgens Stichting Rugvin in elk geval al duidelijk gemaakt dat er zeker achttien bruinvissen zijn die al minstens vijf jaar in de Oosterschelde rondzwemmen. Zij zijn ofwel door de Oosterscheldekering naar binnen gezwommen ofwel in de Oosterschelde geboren en daarna gebleven.

Het lijkt erop dat ze ook het hele jaar in het gebied blijven, in tegenstelling tot bruinvissen in de Noordzee. Die trekken steeds naar andere gebieden.

Aan de hand van de catalogus die nu online staat, kunnen mensen ook zelf kijken of een door henzelf gefotografeerde bruinvis al eerder in de Oosterschelde is gezien, meldt Omroep Zeeland.