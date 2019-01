Poolse privékliniek in Nederland mag voorlopig geen ingrepen meer doen

De particuliere kliniek Expat Med mag voorlopig geen ingrepen meer doen bij patiënten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de kliniek een zogenoemde aanwijzing gegeven. Er zijn zorgen over de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Expat Med heeft vestigingen in Eindhoven, Den Haag en Amsterdam en doet vooral kleine behandelingen zoals botox en fillers en injecties in gewrichten.

De kliniek richt zich op patiënten uit Oost-Europa, voornamelijk uit Polen. De medisch specialisten die er werken, komen allemaal uit Polen en hebben de juiste papieren om hier te mogen werken.

Houdbaarheidsdatum

Volgens de inspectie gaat het op allerlei terreinen mis. Een van de problemen is dat de artsen geen Nederlands spreken. Dat is wel nodig, bijvoorbeeld wanneer patiënten worden doorverwezen naar een Nederlands ziekenhuis.

Verder worden in de kliniek medicijnen gebruikt die over de houdbaarheidsdatum zijn of geen Nederlandse registratie hebben. Ook was bij inspecties niet duidelijk of de medische apparatuur op tijd preventief onderhoud had gekregen.

De kliniek heeft nu vier maanden de tijd om alle tekortkomingen op te lossen. De specialisten krijgen een jaar de tijd om voldoende Nederlands te leren.

Dwangsom

Twee jaar geleden deed de inspectie voor het eerst onderzoek in de kliniek en constateerde toen al dat er allerlei dingen mis waren. Expat Med kreeg de tijd om verbeteringen door te voeren, maar dat is volgens de inspectie niet gebeurd. Als Expat Med ook nu in gebreke blijft, kan de inspectie een dwangsom opleggen.