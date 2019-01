Celstraffen tot twee jaar voor overval op huis darter Van Barneveld

Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen tot twee jaar, waarvan een deel voorwaardelijk, voor een inbraak bij Raymond van Barneveld. De darter was zelf in het buitenland op dat moment, maar zijn vrouw was wel thuis in Den Haag. Zij raakte gewond en stond naar eigen zeggen doodsangsten uit.

Het Openbaar Ministerie had celstraffen tot vijf jaar geëist. Het vonnis valt lager uit omdat de rechtbank ervan uitgaat dat de daders, uit Amsterdam, dachten dat er niemand thuis was, meldt Omroep West.

Spontaan plan

De drie mannen hebben verklaard dat ze die nacht, in juni vorig jaar, stomdronken waren en spontaan besloten ergens in te breken. Omdat de rolluiken dicht waren, dachten ze dat er niemand thuis was. Ook zouden ze niet hebben geweten dat het ging om het huis van de darter.

De vrouw van Van Barneveld werd wakker van het lawaai en trof een van de overvallers op de overloop. Er volgde een worsteling. De vrouw kreeg klappen en werd aan haar haren getrokken.

Verdachten ontkennen geweld

Alle drie de verdachten hebben de inbraak toegegeven, maar ze ontkennen dat dat met geweld ging. Toch oordeelt de rechtbank dat daar wel bewijs voor is. Hoofdverdachte Yassine el H. had volgens de rechter een sturende rol en gebruikte het meeste geweld. Hem is twee jaar cel opgelegd, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Yassir A. kreeg één jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk en daarnaast een taakstraf van 240 uur. De derde verdachte, Mickey B., is een celstraf van ruim acht maanden opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk.