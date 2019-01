Zeven jaar cel voor hoofdverdachte diamantroof 2005

De rechtbank in Haarlem heeft de hoofdverdachte van de diamantroof uit 2005 op Schiphol veroordeeld tot zeven jaar cel. Het Openbaar Ministerie had negen jaar geëist. Een tweede verdachte, een man die samen met de hoofdverdachte in het busje zat waarmee de overval werd gepleegd, kreeg zes jaar cel. Tegen hem was 7,5 jaar geëist.

Een derde verdachte, een KLM-medewerker die de overvallers hielp om het beveiligde platform op te komen en van werkkleding had voorzien, kreeg vijf jaar cel, evenveel als was geëist.

Verdachte nummer vier had niets met de eigenlijke overval te maken, maar wel met een poging, twee weken daarvoor. Die mislukte, maar dat deed voor de rechtbank niet ter zake. De man kreeg een hogere straf dan geëist, 3,5 jaar cel in plaats van drie.

Een man die de overvalplegers in contact zou hebben gebracht met de medewerkers van Schiphol werd daarvan vrijgesproken. De rechtbank achtte dat niet bewezen. Wel kreeg de man twee maanden cel voor verboden wapenbezit.

Er staat nog een verdachte terecht. Hij hoort zijn straf later; de rechtbank is nog bezig met de uitspraak.

Grootste roof

De officier van justitie noemde de diamantroof uit 2005 de grootste roof uit de Nederlandse geschiedenis. Er werd voor meer dan 70 miljoen euro aan edelstenen buitgemaakt.

Een aantal verdachten kwam na de diefstal al in beeld, maar zij werden wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Later werden ze opnieuw aangehouden. Allen ontkennen dat ze er iets mee te maken hebben.