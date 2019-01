Facebook neemt wereldwijd extra verkiezingsmaatregelen

Facebook treft extra maatregelen om manipulatie van zijn platform bij verkiezingen te voorkomen. Zo komen er twee nieuwe centra die zich specifiek richten op "het bewaken van de integriteit" tijdens verkiezingen, een in Dublin en een in Singapore.

Volgens Facebook heeft het bedrijf nu meer dan 30.000 mensen in dienst die zich met veiligheid bezighouden, drie keer zo veel als twee jaar geleden. Het sociale medium heeft ook technische maatregelen genomen zodat gecoördineerd, structureel misbruik sneller wordt opgespoord.

Veelkoppig

De benadering van het probleem van integriteitsschendingen is volgens Facebook even veelkoppig als het probleem zelf. Het bedrijf zet onder meer in op het blokkeren en verwijderen van nep-accounts, het opsporen en verwijderen van mensen die kwaad in de zin hebben en het voorkomen dat nepnieuws en andere foute informatie verspreid worden.

Daarnaast wil Facebook de transparantie rond politieke advertenties vergroten. Daar is het techbedrijf eerder deze maand al mee begonnen in Nigeria. Politieke advertenties vanuit het buitenland werden geweerd. Hetzelfde gaat gebeuren bij de komende verkiezingen in Oekraïne en voor het Europees Parlement.

Facebook kwam bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 onder vuur te liggen toen bleek dat er op grote schaal pogingen werden gedaan om op oneigenlijke wijze invloed uit te oefenen op de campagnes. Zo werd geprobeerd om accounts van politieke kandidaten en campagnemedewerkers te hacken.