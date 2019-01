OM Italië wil Sea Watch mogelijk in beslag nemen

Het Italiaanse Openbaar Ministerie onderzoekt of de Sea Watch 3 in beslag kan worden genomen. Het schip met 47 migranten aan boord dat onder Nederlandse vlag vaart, ligt sinds vrijdag voor de kust van Sicilië.

"Gekeken wordt of de kapitein orders heeft genegeerd en of dat strafbaar is", zegt correspondent Mustafa Marghadi. De Nederlandse kustwacht zou de Sea Watch hebben gezegd naar Tunesië te varen om slecht weer uit te zitten. De Nederlandse regering heeft hierover ook contact gezocht met Tunesië.

Maar volgens Sea Watch is daarna nooit duidelijk geworden of het schip daar welkom was en is het op eigen initiatief naar de havenstad Siracusa is gevaren. Daar mocht het vanwege het slechte weer schuilen in de territoriale wateren.

Het Openbaar Ministerie in Italië onderzoekt nu of de kapitein strafbaar is omdat hij een order om naar Tunesië te varen heeft genegeerd en of de Sea Watch 3 in beslag kan worden genomen.

Veilige haven

Italië is niet van plan om de 47 migranten die aan boord zijn van de Sea Watch, op te nemen. Ook Nederland heeft al gezegd dat niet te zullen doen, omdat Nederland als vlaggenstaat niet verplicht is een veilige haven voor de Sea Watch 3 te regelen. Dat is aan de kapitein.

Eerdere berichten als zou Italië de Nederlandse ambassadeur hierover op het matje hebben geroepen, zijn niet waar, zegt correspondent Marghadi.

Eind vorig jaar dobberde de Sea Watch 3 ook al drie weken rond op zee met migranten aan boord. Uiteindelijk mochten zij aan land komen in Malta en werden ze verdeeld over acht EU-landen. Nederland nam toen zes migranten op, maar volgens staatssecretaris Harbers was dat wel de laatste keer.