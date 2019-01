Podcast De Dag: dit zijn de toekomstige bedreigingen van jouw privacy

Lees je dit op je smartphone? Dan heb je vast die dertien pagina's aan gebruikersovereenkomst bestudeerd en daarna pas op akkoord geklikt. Toch? Vandaag is het De Dag van de Privacy. Techredacteur Joost Schellevis en theatermaker Tom de Ket bespreken welke privacy-ontwikkelingen je de komende tijd kan verwachten. En welke bedreigingen daar bij horen.

"Iedereen heeft het over de grote techreuzen, maar we moeten de overheid ook niet uit het oog verliezen", zegt Schellevis. Benieuwd waarom? Dat hoor je in De Dag.