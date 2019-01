Ook 72-jarige man verwond in Barsingerhorn

Naast het 15-jarige meisje dat in haar arm gestoken werd in Barsingerhorn, lijkt ook een 72-jarige man dit weekend slachtoffer te zijn geworden van willekeurig geweld in het dorp.

De man liep gistermiddag op straat in Barsingerhorn toen hij een klap in zijn gezicht voelde. Dat gebeurde op het moment dat een tegemoetkomende auto hem passeerde. Zijn bril belandde door de klap op straat. De man raakte lichtgewond aan zijn hoofd.

Er wordt onderzocht hoe de man gewond raakte en of de automobilist een rol speelde. De politie zoekt getuigen en camerabeelden.

Meisje neergestoken

"Er is in ieder geval niet gestoken", zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws. Hij verwijst daarmee naar het steekincident van afgelopen zaterdag. Een meisje van 15 werd toen met een scherp voorwerp in haar arm gestoken door een passerende automobilist. Dat gebeurde in dezelfde straat.

Zij maakt het naar omstandigheden goed, zegt de politie. Wel is het meisje flink geschrokken. Of de twee incidenten met elkaar te maken hebben, kan de politie nog niet zeggen. De twee zaken worden voorlopig los van elkaar behandeld, maar in het onderzoek wordt wel gekeken of er een verband is.

Ook eerdere incidenten in de regio worden meegenomen in het onderzoek. Eind vorig jaar werden kort na elkaar drie vrouwen aangereden in Castricum en Egmond aan den Hoef, op enkele tientallen kilometers van Barsingerhorn. Achteraf bleken alle drie de slachtoffers steekwonden te hebben.