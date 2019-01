Krezip komt weer samen voor Pinkpop

Voor Krezip, met leadzangeres Jacqueline Govaert, is Pinkpop geen onbekende. De band beleefde daar in 2000 zijn doorbraak met het nummer I would stay. In de jaren erna stond de band er nog vier keer op het podium, onder meer als vervanger van Amy Winehouse en Depeche Mode. Ook volgden hits als All my life en Out of my bed.

In oktober 2008 maakte de band bekend na 12 jaar uit elkaar te gaan. Het laatste optreden was in juni 2009 in de Heineken Music Hall. Hun allerlaatste singel was Sweet goodbyes. Daarna begon Govaerts aan een solocarrière.