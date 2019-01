Voormalige geldpakhuis in Lelystad wordt archief

Het enorme pakhuis in Lelystad dat in 2002 het middelpunt was voor de uitrol-operatie van de nieuwe euro, is verkocht. Er komt een archief in, meldt Omroep Flevoland. Het pand wordt in de volksmond ook wel het Dagobert Duck pakhuis genoemd.

Het pakhuis, dat met dubbele hekken en prikkeldraad lijkt op een gevangenis, werd gebouwd voor De Nederlandsche Bank. Er werden miljarden euro's opgeslagen, ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe munt. Vanuit Lelystad gingen de euro's vervolgens het land in om de gulden te vervangen.

Nadat de euro overal was ingevoerd, deed het pand dienst als opslagplek voor overbodig geworden guldens. Die kregen er een 'wokkel-behandeling': ze werden gestanst zodat er een geribbeld plaatje overbleef dat als grondstof verkocht kon worden aan de metaalmarkt.

Archiefstukken

De bank en het geld zijn inmiddels uit Lelystad verdwenen. Het zwaarbeveiligde pand is vervolgens gekocht door vastgoedverhuurder Mac3Park.

Die wil de 14.000 vierkante meter opslagruimte, verdeeld over zes grote hallen, vullen met archiefstukken. Het gaat bijvoorbeeld om de archieven van rechtbanken, de Rijksarchiefdienst, de Koninklijke Bibliotheek en pensioendossiers. Deze papieren moeten van de wet langere tijd bewaard blijven.

De verhuurder bewaart dit soort stukken nu nog in Zwolle en verwacht ze over een jaar of twee naar Lelystad te brengen. Naar schatting zijn hebben 500 vrachtwagens daar een half jaar voor nodig.