Bewoners Den Haag kunnen nog niet naar huis

Bewoners van huizen rondom het pand dat gisteren in Den Haag instortte na een gasexplosie, kunnen voorlopig nog niet naar huis. Eerst moet nog worden onderzocht of de woningen veilig genoeg zijn.

Als de huizen veilig kunnen worden bezocht, mogen bewoners even terug om spullen op te halen. Daar wordt later vandaag meer over bekend.

De gemeente Den Haag is aan het inventariseren welke bewoners bij familie en vrienden terecht kunnen en voor hoeveel mensen er opvang moet worden geregeld.

In alle hevigheid

Burgemeester Pauline Krikke is vanmorgen op bezoek gegaan bij de opvanglocatie voor bewoners van de Jan van der Heijdenstraat in het Laakkwartier. Ze heeft daar gepraat met de mensen. "Na de eerste grote schrik dringt nu langzaam in alle hevigheid door wat ze hebben meegemaakt en wat hun is overkomen. En er leven veel vragen natuurlijk," zegt Krikke.

Gistermiddag stortte een pand van drie verdiepingen in na een gasexplosie. Negen mensen raakten gewond, van wie er vier onder het puin vandaan werden gehaald. Uit voorzorg werden zo'n twintig woningen in de omgeving ontruimd.