Rijksrecherche onderzocht vorig jaar 27 politie-schietincidenten

De politie was vorig jaar betrokken bij 27 schietincidenten waarbij doden en gewonden vielen. Vorig jaar vielen er drie doden en raakten 26 mensen gewond, meldt de Rijksrecherche. Bij één incident vielen drie gewonden.

De Rijksrecherche doet standaard onderzoek naar zaken waarbij politieagenten gebruik hebben gemaakt van hun vuurwapen, met doden of letsel als gevolg. Na zo'n onderzoek bepaalt het Openbaar Ministerie of gebruik van het vuurwapen door de politie rechtmatig was.

Vorig jaar was voor het eerst een forse daling te zien in het aantal gewonden bij schietincidenten. Toen vielen er 23 gewonden, tegen 34 een jaar eerder.