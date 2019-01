Piloot verongelukt vliegtuig Nepal was afgeleid

De piloot van een vliegtuig dat in maart vorig jaar neerstortte op de internationale luchthaven van Kathmandu in Nepal, was emotioneel en afgeleid. Daardoor landde het toestel te laat, gleed het van de landingsbaan en vloog in brand.

Het vliegtuig was van de maatschappij US-Bangla uit Bangladesh. Van de 71 inzittenden kwamen er 51 om het leven, onder wie de twee piloten. Daarmee is de crash het grootste vliegtuigongeluk in Nepal in 26 jaar.

Uit getuigenverhoren en het afluisteren van de cockpit voice recorder blijkt dat de 52-jarige piloot tijdens de vlucht ernstig gestrest en afgeleid was. Een vrouwelijke collega, die niet aan boord was, zou zijn reputatie als goede instructeur in twijfel hebben getrokken, staat in het rapport van de Nepalese onderzoekscommissie.

Onnodige gesprekken

De piloot rookte in de cockpit en voerde tijdens de vlucht "onnodige, onprofessionele en langdurige gesprekken", zelfs toen het vliegtuig al in problemen verkeerde. Zijn copiloot was een vrouw van 25 jaar met weinig vliegervaring, die niet eerder op Kathmandu was geland. Dat vliegveld staat bekend als een uitdaging, vanwege de omliggende bergen.

Omdat de bemanning, mede door het gedrag van de piloot, de standaardprocedure in een kritieke situatie niet heeft gevolgd, verloor men in de cockpit het overzicht. Daardoor had de bemanning niet door dat de aanvliegroute niet goed was. Het vliegtuig kwam niet goed uit voor de landingsbaan, gleed het gras in en vloog in brand.

Niet assertief

De Nepalese onderzoekscommissie constateert dat de jonge copiloot waarschijnlijk niet heeft kunnen opboksen tegen de autoriteit van de piloot, en dat ze daarom niet assertief genoeg heeft gereageerd bij de landing. De commissie doet dan ook de aanbeveling dat luchtvaartmaatschappijen meer aandacht besteden aan de samenstelling van bemanningen.

Ook moet er beter toezicht komen op de mentale situatie van die bemanningsleden, waarbij moet worden gekeken naar professionele ontwikkeling en mogelijke financiƫle, persoonlijke en psychische problemen.

De bewuste piloot vloog tot 1993 voor het leger in Bangladesh. Hij werd ontslagen omdat hij leed aan depressies, maar werd later wel geschikt gevonden voor het besturen van passagiersvliegtuigen.

De mentale gezondheid van piloten werd actueel toen in 2015 een piloot van Germanwings zijn toestel met opzet tegen een berghelling in de Franse Alpen vloog. Daarbij kwamen alle 150 inzittenden om het leven.