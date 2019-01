'Eenzaamste eend ter wereld' is dood

De eend Trevor die op een afgelegen eiland in de Stille Oceaan woonde, leeft niet meer. Het beest was een lokale beroemdheid, omdat hij de enige eend op het eiland was. Hij is doodgebeten door honden.

In 2018 dook de eend ineens op op het eiland ver voorbij Australiƫ en Nieuw-Zeeland, tijdens een storm. Mogelijk was hij door de harde wind naar Niue geblazen.

Op dat eiland leven nauwelijks dieren, er zijn geen rivieren, beekjes of vijvers. De eend was daardoor direct een lokale beroemdheid.