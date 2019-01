'Zoekmachine Bing onbereikbaar in China door technische fout'

De blokkade van zoekmachine Bing in China was het gevolg van een technische fout, geen censuur, melden internationale persbureaus. De site van Microsoft was een paar dagen onbereikbaar.

Vorige week woensdag kregen gebruikers een foutmelding op hun scherm als ze Bing wilden openen. De krant The Financial Times meldde toen op basis van een anonieme bron dat de regering de opdracht had gegeven om de zoekmachine te blokkeren. Microsoft kon die blokkade toen niet bevestigen.

Onvrede

Sinds vrijdag is de Chinese versie van Bing wel weer bereikbaar. De persbureaus Bloomberg en Reuters melden dat er een technische storing was. Microsoft en de Chinese overheid hebben nog niet gereageerd.

De afgelopen jaren zijn in China veel westerse websites geblokkeerd. Onder meer Facebook, Instagram en Twitter zijn officieel niet te gebruiken. Ook Google trok zich terug uit het land uit onvrede over de censuur.