China veroordeelt mensenrechtenadvocaat

De Chinese mensenrechtenadvocaat Wang Quanzhang is veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor ondermijning van de staatsmacht. Een nadere uitleg van het vonnis ontbreekt. Mensenrechtenorganisaties zijn verontwaardigd.

Wang Quanzhang werd in de zomer van 2015 opgepakt tijdens een arrestatiegolf onder mensenrechtenadvocaten en -activisten. Bij het advocatenkantoor Fengrui in Peking behandelde hij gevoelige zaken, waaronder mogelijke martelpraktijken door de politie. Ook was hij raadsman van leden van de verboden spirituele beweging Falun Gong.

De advocaten en activisten die tegelijk met Wang werden gearresteerd, zijn inmiddels vrijwel allemaal veroordeeld, maar de zaak van Wang werd steeds uitgesteld. Hij moest 3,5 jaar wachten op zijn proces en mocht in die periode ook geen bezoek ontvangen.

Besloten

Pas afgelopen december begon het besloten strafproces van Wang. Westerse diplomaten werden weggehouden van het proces en ook Wangs vrouw Li Wenzu was er niet bij aanwezig. Zij mocht van de politie haar woning in Peking tijdens het proces niet verlaten.

Amnesty International noemt het "schandalig" dat Wang wordt gestraft omdat hij vreedzaam opkomt voor de mensenrechten in China. De organisatie eist onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de mensenrechtenadvocaat.

Human Rights Watch noemde het vonnis een "bespotting van de rechtsstaat". In een verklaring spreekt de organisatie de verwachting uit dat Wang niet de hele straf hoeft uit te zitten. Volgens het Chinese strafrecht moet het voorarrest van de veroordeling worden afgetrokken.

Het is niet duidelijk of Wang tegen het vonnis in beroep zal gaan.