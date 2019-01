Medische doorbraak: glasvezelkabels bij vaatbehandelingen

Medisch specialisten in het UMC Utrecht hebben een doorbraak bereikt in de behandeling van vaatziekten. In plaats van zwart-witte röntgenbeelden kunnen chirurgen en radiologen voortaan gebruikmaken van 3D-kleurenbeelden tijdens een ingreep aan de bloedvaten.

Nu worden voerdraden en katheters waarmee bijvoorbeeld stents worden geplaatst zichtbaar gemaakt in een tweedimensionaal beeld in grijstinten. Artsen maken tijdens dergelijke ingrepen gebruik van die beelden om te navigeren door bloedvaten. Met de 3D-kleurenbeelden wordt dat navigeren makkelijker.

Veiliger voor iedereen

"Met de 2D-beelden kan ik zien of ik naar links of rechts moet, maar voor en achter zijn dan bijvoorbeeld niet zichtbaar", zegt vaatchirurg Joost van Herwaarden, een van de ontwikkelaars van de techniek.

Bij de nieuwe techniek gaat laserlicht door een glasvezelkabel die in de voerdraad zit. Daarmee worden 3D-beelden gemaakt. "In plaats van in een plat vlak, werken we dus in 3D. Dat geeft een veel beter beeld, waarmee we beter kunnen zien waar we zijn en wat we aan het doen zijn", zegt van Herwaarden.

Hierdoor kunnen operaties naar verwachting sneller worden uitgevoerd. Een ander voordeel is dat patiënten en zorgpersoneel minder worden blootgesteld aan röntgenstraling. "Het is veiliger voor iedereen in de operatiekamer."

Ook bij dotteren van slagaders kan de nieuwe techniek worden toegepast. "We hebben het nu gebruikt bij 21 patiënten en dat was een succes", vertelt de vaatchirurg. "Nu gaan we het uitgebreider onderzoeken in vijf grote ziekenhuizen in Europa, ook in het UMC Utrecht."

Hart- en vaatziekten behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland.