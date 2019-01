'Mammoet betaalde smeergeld aan beul van Saddam Hussein'

Het bergingsbedrijf Mammoet heeft maandenlang een invloedrijke Iraakse parlementariër smeergeld betaald om een grote bergingsklus in Irak op te lossen. Dat schrijft NRC in een reconstructie.

Mammoet wist in 2012 een miljoenenopdracht binnen te slepen bij het Iraakse staatsbedrijf South Oil Company voor de berging van een grote olietanker in de Perzische Golf. Het project liep spaak toen in 2014 terreurbeweging IS Irak binnenviel. Vanaf dat moment stopten de Iraakse betalingen aan Mammoet. Het bedrijf liep daardoor miljoenen dollars mis en stelde alles in het werk om de rekeningen betaald te krijgen.

Volgens de reconstructie van NRC benaderen vertegenwoordigers van Mammoet daarom eind 2015 in Londen onder meer de Iraakse neuroloog Mowaffak al-Rubaie.

Hij was na de val Saddam Hussein de nationaal veiligheidsadviseur van Irak. In 2015 was hij een invloedrijk Iraaks parlementariër. Hij zou zelfs de hendel van de galg over hebben gehaald waarmee Saddam Hussein in 2006 werd geëxecuteerd.

8000 dollar per maand

Volgens NRC zou Mammoet de Irakees toen maandenlang zo'n 8000 dollar per maand hebben betaald om hun zaak onder de aandacht te brengen van de Iraakse minister van Olie. Uiteindelijk borg Mammoet de olietanker, zonder dat de rekeningen betaald werden. Mammoet heeft nu een claim uitstaan van 120 miljoen dollar bij het Iraakse staatsbedrijf.

SHV, Mammoet en ook het OM hebben tot nu toe niet gereageerd op vragen van NRC over de betalingen aan al-Rubaie.

Mammoet is onderdeel van het grootste familiebedrijf van Nederland, SHV. De vroegere steenkolen-handelsvereniging is al onderwerp van onderzoek bij de fiscale opsporingsdienst FIOD vanwege onregelmatigheden bij twee andere SHV-dochters. Ze worden verdacht van omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en overtreding van sancties.