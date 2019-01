'60 procent van lenende studenten heeft stress door studieschuld'

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer waarschuwde in november voor de gevolgen van het leenstelsel. "Ik hoor verhalen over burn-outs, overbelasting, jongeren die door hun hoeven zakken", zei Segers. "Dit is een overbelaste generatie. Die moeten we veel meer ruimte geven." Hij wil daarom van het leenstelsel af.

Volgens minister Van Engelshoven heeft de stress niet te maken met de financiën, maar vooral met de keuzes die studenten moeten maken en de druk van sociale media. Ze heeft het RIVM de opdracht gegeven om onderzoek ernaar te doen. De resultaten worden in februari verwacht.