VS verdenkt Russische oligarch niet meer van 'kwaadaardige activiteiten'

De VS heeft sancties tegen drie bedrijven van de Russische oligarch Oleg Deripaska geschrapt. Het ministerie van Financiën maakte dat gisteravond bekend.

In april voerde de VS sancties in tegen een aantal Russische miljardairs die zich volgens de Amerikanen schuldig maken aan "kwaadaardige activiteiten in de wereld" en nauwe banden hebben met Poetin. De oligarchen en hun bedrijven zouden profiteren van onder meer de bezetting van de Krim en de oorlog in Syrië.

Bevroren tegoeden

Een van de strafmaatregelen is het bevriezen van de tegoeden die de betrokkenen in de VS hebben ondergebracht. Ook is het voor Amerikanen verboden om zaken met deze Russen te doen.

Oleg Deripaska en zijn bedrijven vielen onder de sancties. Een van die bedrijven is Rusal: de op een na grootste aluminiumproducent ter wereld.

Het ministerie van Financiën zegt in een reactie dat Deripaska zijn belang in zijn bedrijven aanzienlijk heeft teruggedrongen. Ook zouden de bedrijven hebben ingestemd met meer openheid over hun gang van zaken.

Congres verdeeld

Het Congres is verdeeld over de afschaffing van de sancties tegen Deripaska. Sommige politici vinden het ongepast dat de maatregel is genomen terwijl er een onderzoek loopt naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zo zou de oligarch banden hebben met Paul Manafort, de voormalige campagneleider van Trump.