Dodental dambreuk Brazilië opgelopen tot 58; nog honderden vermisten

Het dodental na de dambreuk in Brazilië van afgelopen vrijdag is opgelopen tot 58. Dat zeggen de autoriteiten van de staat Minas Gerais in het zuidoosten van het land.

Verwacht wordt dat het aantal doden verder zal oplopen. 300 mensen worden nog vermist. Het gaat om werknemers van de ijzermijn in de buurt van de dam en om inwoners van het dorp Vila Forteco en omgeving.

Reddingswerkers zoeken het gebied af dat overspoeld raakte door een stroom modder en afval. 46 mensen zijn uit de modder gered.

Gisteren werd de zoektocht onderbroken uit angst voor een tweede dambreuk. De brandweer evacueerde daarom zo'n 20.000 inwoners. Maar het gevaar voor een breuk bleek later die dag geweken.