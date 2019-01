Brandweer probeert man van 28 te redden onder puin ingestort pand Den Haag

Een speciaal team van de brandweer is met een sloopkraan bezig het puin weg te ruimen van het pand dat vanmiddag in Den Haag deels instortte door een gasexplosie. Zo probeert de brandweer zich een weg te banen naar de 28-jarige man die nog vastzit in de kruipruimte.

De neef van de man vertelt onze verslaggever dat hij contact met hem heeft gehad: