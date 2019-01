Brazilianen optimistisch over Bolsonaro's economische plannen

De nieuwe, uiterst-rechtse president van Brazilië is berucht vanwege zijn omstreden uitspraken over onder meer homo's, de militaire dictatuur en de doodstraf. Toch zijn veel economen en investeerders enthousiast over Jair Bolsonaro, die belooft de Braziliaanse economie te liberaliseren.

Ook fabrieksdirecteur Gilberto Alexandre is blij met de nieuwe president. Zijn bedrijf aan de rand van Sao Paulo moderniseert apparatuur van andere fabrieken. "We geven oude apparaten een update", legt hij uit. Bedrijven zoals Taquions zijn een graadmeter van de Braziliaanse economie.

"We zijn totaal afhankelijk van de industriële sector", zegt de fabrieksdirecteur. "Die lag de afgelopen jaren zo goed als stil." De jarenlange crisis in het grootste land van Zuid-Amerika hakte er flink in. De fabriek moest in 2016, het zwaarste jaar voor Gilberto's bedrijf, de helft van het personeel ontslaan. "Nu merken we een opleving, er wordt weer geïnvesteerd. Dat betekent automatisch dat de vraag naar onze producten toeneemt."