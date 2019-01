Tekstschrijver en journalist Eli Asser (96) overleden

In 1953 beleefde hij bij de VARA zijn doorbraak als tekstschrijver met de komische radiostrip Mimoza; MInisterie van MOeilijke ZAken. Het programma met in de hoofdrollen Ko van Dijk, Johan Kaart en Conny Stuart was bijzonder populair.

Voor de radio maakte hij daarna nog Het Huis is te klein, waarna hij overstapte naar de televisie. Daarvoor schreef hij onder andere Wild Nieuws West.

Kronanza

Eind jaren 50 ging Asser naar reclamebureau De la Mar, waar hij hoofd radio, film en televisie werd. Maar al snel keerde hij terug naar de publieke omroep met het radioprogramma Asser Koerier in 1962. Ook zat hij achter de Kronanza-ledenwerfspotjes voor de KRO, waarin scènes uit de Amerikaanse serie Bonanza werden nagesynchroniseerd door onder anderen Ko van Dijk en Ton Lutz.