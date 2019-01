Hoe Nederland kort werd meegesleurd in Grieks-Macedonisch naamconflict

De stem van de radio-presentator schalt door de studio. "Boycot Nederlandse producten! Geen bier, geen melk, geen bloemen. Ze willen Macedonië erkennen!" Hij gooit de schuif met muziek omhoog en weer omlaag en vervolgt zijn slogans. Door de ruit van de studio kijk ik naar een opgewonden Griekse man. Het was februari 1992, mijn eerste contact met de emoties op Griekse bodem, losgemaakt door de kwestie-Macedonië. Ik werkte nog niet eens als journalist in Griekenland, was alleen op onbetaald verlof.

Dat de onafhankelijkheidsverklaring van de Joegoslavische deelrepubliek Macedonië met de naam Republiek Macedonië helemaal niet goed viel in Griekenland, dat wist ik. De Grieken hebben zelf een regio met de naam Macedonië, en ook om historische redenen zien ze die naam als een Griekse.

Boycot van Nederlandse producten

Maar vervolgens werden Nederland en toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek het mikpunt. Want volgens de Grieken zat Nederland achter het voornemen van de Europese Commissie om het buurland te erkennen als Macedonië. Een demonstratie daartegen in Thessaloniki, de hoofdstad van de Noord-Griekse regio Macedonië, bracht een miljoen mensen op de been. Griekse media riepen op tot een boycot van Nederlandse producten - iets wat de Griekse regering overigens niet overnam.

In de maanden daarna leerde ik al snel 'Skopje' te zeggen als ik het over Macedonië had - zo noemden de Grieken hun noorderburen. Maar als Nederlandse bleek het onmogelijk om gesprekken met Grieken over de naamkwestie en Van den Broek (iedere Griek bleek hem te kennen) rustig te laten verlopen. Het zat diep, de emoties laaiden snel hoog op, en ze voelden zich onbegrepen.

In de jaren daarna bleef het conflict zich voortslepen, en als correspondent in Griekenland heb ik er ontelbare malen over gesproken en geschreven, meer dan over welk ander onderwerp dan ook. Kleine doorbraken, ja. De zon of ster van Vergina, een belangrijk antiek Grieks symbool, werd van de Macedonische vlag gehaald, er kwamen kleine veranderingen in de grondwet van het buurland.

De onvermoeibare VN-onderhandelaar Matthew Nimetz dook om de zoveel tijd op in Athene en Skopje in een nieuwe poging het probleem op te lossen. Zonder resultaat.