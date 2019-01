Nieuwe dambreuk dreigt in Braziliaans rampgebied

Na de dambreuk van vrijdag bij de Braziliaanse stad Brumadinho, dreigt een tweede dam in hetzelfde gebied in de staat Minas Gerais te bezwijken. De brandweer heeft de circa 20.000 inwoners van de stad opgeroepen hoger gelegen gebied op te zoeken.

Kort voor zonsopgang loeiden de sirenes om de bewoners te waarschuwen dat het water achter de tweede dam van het mijnbedrijf Vale SA tot een gevaarlijk hoog niveau was gestegen.

Vrijdag brak een dam van hetzelfde bedrijf. In de moddermassa die het gebied overspoelde, zijn veertig doden gevonden. Zo'n 200 tot 300 mensen worden nog vermist. In verband met de nieuwe dreiging is het zoeken naar slachtoffers gestopt. "We concentreren ons nu op de evacuatie", zei een brandweerwoordvoerder.