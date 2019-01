Julen begraven naast zijn broertje, Spanje leeft mee

De 2 jaar oude Julen stierf op 13 januari in de buurt van Málaga, nadat hij tijdens een uitstapje met zijn ouders in een 107 meter diep en 25 tot 30 centimeter breed boorgat was gevallen. Reddingswerkers hadden dertien dagen nodig om zijn lichaam te bevrijden.

Uit de autopsie is gebleken dat hij met zijn voetjes naar beneden in het boorgat is gevallen en op circa 71 meter is blijven steken. Hij stierf aan verwondingen aan zijn hoofd, vermoedelijk ontstaan door stenen die in zijn val zijn losgeraakt en boven op hem zijn terechtgekomen.

Het Openbaar Ministerie is een vooronderzoek gestart. Dat moet onder meer antwoord geven op de vraag wie opdracht gaf tot het boren van het gat, of het was afgedekt en zo ja, wie de steen heeft verschoven.

Inwoners van Málaga leven mee met de ouders van Julen: