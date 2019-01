Koerier overvallen, daders ervandoor met deel van de lading

Een koerier is afgelopen nacht beroofd van zijn bestelbus. De overval vond plaats in Den Bosch, bij het sorteercentrum van PostNL. De bus werd later die nacht brandend aangetroffen in Elshout.

De daders reden met een witte bestelbus en een tweede auto de chauffeur tegen 02.00 uur klem. Een groep mannen bedreigde hem en de ruit van zijn portier werd ingeslagen.

De bestuurder werd uit de auto gehaald, geschopt en geslagen en zijn handen werden vastgebonden. Hij werd bedreigd met een vuurwapen of iets wat daar op leek. Uiteindelijk werd de chauffeur door de mannen gedwongen in zijn bus te stappen en reden ze samen weg.

Webshops

Op de oprit van de A59 werd de bestuurder achtergelaten. De daders gingen er met de gestolen bus vandoor. De witte bestelbus van de overvallers bleef in Den Bosch achter met een deel van de lading, schrijft Omroep Brabant. Het waren pakketjes voor webshops.

Aangenomen wordt dat de daders eerst de inhoud in hun eigen busje wilden overladen. Vermoedelijk lukte dit niet snel genoeg waarna ze er met de bus van de koerier vandoor gingen.

In Velddriel werd vanochtend een uitgebrande auto aangetroffen, die mogelijk is gebruikt bij de gewelddadige beroving.