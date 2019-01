Fietsend meisje (15) gestoken door automobilist

Een 15-jarig meisje is gisteravond met een scherp voorwerp in haar arm gestoken tijdens het fietsen. Dat gebeurde in het West-Friese Barsingerhorn.

Het meisje werd geraakt door een automobilist die vanuit de tegenovergestelde richting kwam. Na de steekactie is de automobilist doorgereden, meldt de politie.

Volgens de politie is het meisje erg bang en geschrokken door de aanval. Ze is direct naar huis gefietst. Een zoektocht naar de dader leverde niets op. Volgens de politie reed de verdachte in een "klein model personenauto".

'Losstaand incident'

De steekpartij doet denken aan aanvallen eind vorig jaar. Toen werden werden kort na elkaar drie vrouwen aangereden in Castricum en Egmond aan den Hoef, 30 tot 40 kilometer van Barsingerhorn.

Dat gebeurde vermoedelijk door de bestuurder van een grijze SUV. De drie vrouwen bleken achteraf alle drie steekwonden te hebben.

De politie onderzoekt of er een verband is met de eerdere steekpartijen, zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws. "Maar we zien het vooralsnog als een losstaand incident."