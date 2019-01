Excuses Thaise popster om nazi-shirt

Een 19-jarige Thaise zangeres heeft excuses aangeboden voor een optreden in een hakenkruisshirt. Namsai, lid van de meidengroep BNK48 had een T-shirt met een nazi-legervlag aan tijdens een tv-uitzending.

Een Israëlische diplomaat spreekt schande van de opdruk, zeker omdat het optreden vlak voor de internationale Holocaustherdenking was. "Nazi-symbolen kwetsen miljoenen mensen wereldwijd van wie familieleden zijn vermoord door de nazi's."

In tranen betuigde Namsai later spijt bij een concert. Ook zette ze een excuusboodschap op sociale media. "Ik kan deze fout niet terugnemen, maar ik beloof dat het niet meer zal gebeuren", schreef de zangeres. "Geef me alsjeblieft raad, zodat ik in de toekomst een goede volwassene kan worden."