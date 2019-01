Een voetganger is afgelopen nacht omgekomen bij een aanrijding op een kruising in Zwolle. Het slachtoffer is een man van 69.

Hij werd rond 01.00 uur geschept door een personenauto en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De man stak over bij voetgangerslichten. Halverwege de rijbaan werd hij door een automobilist (27) aangereden.

Een van beide partijen heeft vermoedelijk een rood licht genegeerd, schrijft RTV Oost.