De ambassade van Kameroen in Berlijn is vannacht bezet door ongeveer tien mensen. Volgens de politie drongen ze het gebouw binnen en stelden ze een aantal politieke eisen. Wat ze precies wilden is niet bekendgemaakt.

In het gebouw in Berlijn-Westend zijn vernielingen aangericht.

Vanochtend vroeg is een groot aantal politiemensen ingezet om de indringers uit het gebouw te verwijderen. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt de achtergrond van de actie.