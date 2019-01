Wekdienst 27/1: Nationale Holocaust Herdenking en uitvaart peuter Julen

Goedemorgen! Vanmiddag wordt de Spaanse peuter Julen, die gisteren na twaalf dagen dood werd gevonden in de put waarin hij was gevallen, begraven. Er is ook veel sport, onder meer de mannenfinale van de Australian Open en de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax.

Het is bewolkt en er zijn perioden met regen. Vanmiddag is het vaker droog. Het wordt 6 of 7 graden. Aan de zuidwestkust gaat het vanmiddag en vanavond waaien met zware windstoten van ruim 90 kilometer per uur.