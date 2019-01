Iraanse rich kids op Instagram liggen onder vuur

Die uitstraling heeft effect, zegt hij vanuit Roermond aan de telefoon: steeds meer Iraniërs willen met hem op de foto. Maar die zichtbaarheid heeft ook een keerzijde: in zijn thuisland ligt hij onder vuur. Landgenoten klagen dat hij alles heeft, maar de rest van het land lijdt onder de harde sancties van afgelopen najaar en het economische wanbeleid van de regering.

'Kinderen van de heren'

De foto's van Sobhani en andere kinderen van politici en diplomaten worden daarom veelvuldig verspreid op sociale media, om hen aan de schandpaal te nagelen. "Mijn vader was inderdaad ambassadeur in Venezuela", zegt Sobhani. "Veel mensen denken dat ik mijn lifestyle te danken heb aan geld dat mijn vader mij geeft en nemen mij dat kwalijk."

Critici noemen hem daarom een aghazadeh. "Dat betekent letterlijk 'kinderen van de heren' en daar wordt niks positiefs mee bedoeld", vertelt Iran-deskundige Peyman Jafari. "Het gaat hier niet om kinderen van grootkapitaalbezitters, maar vooral om kinderen van politici."

Mensen begrijpen volgens Jafari niet waarom zij zo hard geraakt worden door de sancties, terwijl de kinderen van politici wel gewoon nog in het buitenland kunnen studeren. De kloof tussen arm en rijk in Iran is niet nieuw, maar de kloof is door wanbeleid van de overheid en internationale sancties nog groter geworden. Dat terwijl de Iraanse middenklasse in de afgelopen twee decennia enorm gegroeid was.

Verdwenen middenklasse

"In 2017 gingen 2,5 miljoen Iraniërs naar Turkije op vakantie, en een vergelijkbaar aantal bezocht Armenië, Georgië, Azerbeidzjan, Dubai of een Europees land", zegt Jafari. "Maar nadat de Verenigde Staten afgelopen mei aangekondigden uit het nucleaire akkoord te stappen, is de waarde van de Iraanse munt gekelderd en is een reis naar het buitenland voor velen onbetaalbaar geworden."

Dat geldt ook voor studeren buiten Iran. "En als je een baan had, kon je na je huwelijk wel een huis kopen. Nu moet je bij je ouders intrekken."