'Ruim twee miljoen Britten geloven niet in Holocaust'

Eén op de twintig Britten gelooft niet dat de Holocaust is gebeurd; dat zijn ruim 2,5 miljoen mensen. En acht procent denkt dat de genocide wordt overdreven. Dat blijkt uit een peiling van de Holocaust Memorial Day Trust, een stichting die door Britse regering in het leven is geroepen om de internationale herdenkingsdag voor de Holocaust onder de aandacht te brengen. Die dag wordt vandaag gehouden.

Ongeveer de helft van de ondervraagden zegt geen idee te hebben van het aantal Joden dat in concentratiekampen is omgekomen. Een op de vijf Britten schat het aantal vermoorde Joden op minder dan twee miljoen, terwijl zo'n zes miljoen Joden tijdens de Holocaust zijn omgekomen.

Wel zegt 83 procent van de mensen het belangrijk te vinden om van de Holocaust af te weten. En driekwart van de ondervraagden vindt dat meer gedaan moet worden om mensen daarin te onderwijzen.

De stichting die de peiling uitvoerde zegt tegen Britse media geschokt te zijn door de uitkomsten. Een Holocaust-overlevenden zegt tegen The Independent dat er meer aandacht moet worden besteed aan de Tweede Wereldoorlog op scholen.