19 doden op Filipijnen na explosies bij kathedraal

Op de Filipijnen zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen bij twee explosies bij een Rooms-Katholieke kathedraal. Dat gebeurde op het eiland Jolo, in het zuiden van het land. Ook raakten zeker 48 mensen gewond.

Volgens lokale veiligheidsfunctionarissen ontplofte de eerste bom in of bij de kathedraal tijdens een zondagsmis. Niet veel later ging een twee bom op het terrein van de kathedraal af, toen veiligheidstroepen op de eerste explosie afkwamen.

Onder de doden zijn volgens de politie en het leger zeker vijf militairen en drie burgers.

Abu Sayyaf

Het eiland Jolo wordt al jaren geteisterd door de aanwezigheid van islamitische strijders van Abu Sayyaf. Onder meer de Filipijnen en de VS hebben die groep op een lijst van terreurorganisaties gezet vanwege bomaanslagen, ontvoeringen en onthoofdingen.

De verantwoordelijkheid voor deze explosies is nog niet opgeÃĢist.

Meer autonomie

De explosies komen kort nadat bekend is gemaakt dat een deel van de eilandengroep Mindanao, waar het eiland Jolo onder valt, juist meer autonomie krijgt. In een referendum koos het overwegend islamitische zuidwesten van de verder grotendeels katholieke Filipijnen voor de oprichting van een nieuwe autonome regio.

De strijd tussen separatisten en het regeringsleger kostte de afgelopen veertig jaar aan zo'n 150.000 mensen het leven.