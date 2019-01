Chinese ambassadeur van Canada weg om uitspraken over Huawei-topvrouw

Canada heeft zijn ambassadeur in China ontslagen. Premier Justin Trudeau liet gisteravond in een verklaring weten dat hij John McCallum heeft gevraagd op te stappen.

Een reden voor het ontslag heeft Trudeau niet gegeven. Er wordt gespeculeerd dat het ontslag iets te maken heeft met een recente uitspraak van de ambassadeur over de in Canada gearresteerde topvrouw van het Chinese telecomconcern Huawei, Meng Wanzhou. Dat was op verzoek van de VS. Het land heeft om haar uitlevering gevraagd.

Ambassadeur en oud-minister van Defensie McCallum zei dat het Amerikaanse uitleveringsverzoek voor de topvrouw tekortschoot. Een dag later trok hij zijn verklaring weer in, maar op vrijdag zei de ambassadeur dat het "geweldig" zou zijn voor Canada als de VS zou afzien van het uitleveringsverzoek.

Veel kritiek

In Canada was er vanwege de uitspraken veel kritiek op hun ambassadeur. Hij had zich volgens critici niet mogen bemoeien met een politieke kwestie.

Topvrouw Meng werd in december aangehouden op het vliegveld van Vancouver. De Amerikanen verdenken Huawei ervan dat het bedrijf de Amerikaanse sancties tegen Iran heeft geschonden. Meng zou daarbij hebben gelogen en gefraudeerd. Zij ontkent de aantijgingen.

De topvrouw kan in de VS dertig jaar cel krijgen. Door de arrestatie van Meng is de spanning tussen de VS en China verder opgelopen.