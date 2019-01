'Akkoord over terugtrekken buitenlandse troepen uit Afghanistan'

De Taliban zegt dat er een conceptakkoord is bereikt met de Verenigde Staten. Dat melden bronnen tegen persbureau Reuters. In het conceptakkoord staat volgens het persbureau dat buitenlandse troepen zich na ondertekening van het akkoord binnen 18 maanden terugtrekken uit Afghanistan, meer dan 17 jaar na de door de VS-geleide inval in het land.

Het conceptakkoord is de afsluiting van een zesdaags overleg in Qatar tussen de VS en de Taliban over de oorlog in Afghanistan. Van het akkoord is de inhoud overigens nog niet formeel door de Taliban of de VS naar buiten gebracht. Ook kwam er na afloop van de gesprekken geen gezamenlijke verklaring naar buiten.

In ruil voor het terugtrekken heeft de Taliban de VS verzekerd dat Afghanistan geen vrijhaven wordt voor al-Qaeda of IS om de Verenigde Staten of zijn bondgenoten aan te vallen. Dat was een harde eis van de VS om zich terug te trekken uit Afghanistan. Ook zou er een akkoord zijn bereikt over een gevangenenruil en het opheffen van reisverboden voor sommige leiders van de Taliban, aldus Reuters.

Productieve gesprekken

Volgens de speciale Afghanistan-gezant van de Verenigde Staten is er tijdens de onderhandelingen "goede vooruitgang" geboekt en volgt er op zeer korte termijn een nieuwe ontmoeting.

"De gesprekken hier waren productiever dan in het verleden", schreef hij op Twitter. "We hebben goede vooruitgang geboekt op belangrijke thema's. Niets is echter zeker totdat alles is afgesproken."

In een verklaring stelt een woordvoerder van de Taliban dat er pas gesproken kan worden over andere thema's in Afghanistan als er duidelijkheid is over de terugtrekking van buitenlandse troepen. "Onze insteek was tijdens de gesprekken heel duidelijk", zei een woordvoerder.

'Hoopvol nieuws'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo spreekt van hoopvol nieuws. "De VS streeft serieus naar vrede en wil koste wat voorkomen dat Afghanistan een vrijhaven wordt voor internationaal terrorisme. We werken samen met de Afghaanse overheid en alle andere partijen om de Afghaanse soevereiniteit, onafhankelijkheid en welvaart te versterken."

Naar verwachting praten de VS en de Taliban komende maand verder over een akkoord. Dat zou opnieuw moeten gebeuren in Doha, de hoofdstad van Qatar. Het is niet duidelijk of de Afghaanse regering wel bij die gesprekken welkom is: de Taliban wil nog altijd niet met de Afghaanse regering praten, maar enkel in gesprek met de VS.

De macht van de Taliban is de laatste jaren weer toegenomen, sinds buitenlandse gevechtseenheden uit het land zijn vertrokken. De islamitische terreurbeweging heeft naar schatting de helft van het land in handen, een gebied waarin 15 miljoen Afghanen wonen.